Внук Льва Яшина привёз Золотой мяч легендарного вратаря в Новосибирск

Василий Фролов прибыл в Новосибирск с Золотым мячом своего деда — голкипера Льва Яшина.

В Новосибирск прибыл внук советского вратаря Льва Яшина — Василий Фролов привёз в сибирскую столицу Золотой мяч своего деда. Об этом Сиб.фм сообщили в футбольной школе «Динамо».

В планах у Фролова посетить футбольную школу «Динамо», провести мастер класс, автограф-сессию и принять участие в открытии ФШ «Динамо Москва» в Новосибирске. Также пройдёт товарищеский матч «Битва Поколений» среди ветеранов ФК «Динамо» г. Новосибирск и юных футболистов (воспитанники) футбольной школы «Динамо»

Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, получил международное признание еще в 1954 году. В тот год Яшин впервые был приглашен в сборную СССР по футболу, чтобы принять участие в матче против сборной Швеции. В этой игре советская команда одержала уверенную победу со счетом 7:0, а Яшин блестяще отразил все атаки противника.

Однако настоящим прорывом в карьере Яшина стал 1963 год, когда он был назван лучшим футболистом Европы. Это произошло после участия сборной СССР в матче, посвящённом столетию английского футбола. За свои выдающиеся достижения на поле Яшин был награжден «Золотым мячом», престижной наградой от французского спортивного издания. Яшин — единственный обладатель титула в истории советского и российского футбола.