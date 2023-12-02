Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке ко 2 декабря

Попытки движения ХАМАС продлить перемирие отклонены Израилем. Война на Ближнем Востоке разгорается с новой силой.

После истечения срока действия гуманитарного перемирия число погибших от возобновлённых израильских ударов по Сектору Газа выросло до 32 000 человек, сообщил Минздрав Палестины.

Любопытно, но установить кто первым нарушил режим прекращения огня не удаётся даже военным экспертам. В пятницу утром движение ХАМАС заявило, что всю ночь вело переговоры с Израильским правительством на предмет продления перемирия, но их предложения о дальнейшем обмене пленными и стариками было отклонено, сообщило движение в своём официальном Telegram-канале.

В свою очередь израильский ЦАХАЛ пояснил, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, а израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

Отметим, что с начала перемирия с обеих сторон удалось освободить около 90 заложников (со стороны ХАМАС) и более 180 заключенных из израильских тюрем.