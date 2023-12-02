Заживляет и убивает паразитов: раскрыты чудо-свойства медовой воды

Раствор мёда и воды уменьшает объём талии, изгоняет из тела паразитов и повышает иммунитет, уверяют народные целители и российские старожилы. Мнение медиков относительно этого медового свойства читайте ниже.
Медовая вода использовалась в древности, как едва ли не единственное доступное лекарство. С течением истории и развитием медицины были открыты множественные полезные её свойства: исцелять воспаления (особенно в желудке и дыхательных путях), очищать организм от микробов и паразитов, бороться с инфекциями, успокаивать нервы, поддерживать высокий уровень энергии, насыщать кровь витаминами, снижать вес.
Официальная медицина признаёт некоторые из этих свойств. Так, доктор медицинских наук Михаил Голубев, проработавший в практической медицине 35 лет, уверяет, что медовая вода по составу сходна с плазмой человеческой крови, потому наш организм усваивает её полностью и оперативно.
Выпитая залпом такая вода поможет:
· нормализовать пищеварение,
· справиться со стрессами,
· повысить кислую среду желудка,
· противостоять бактериям и вирусам,
· избавиться от детского энуреза,
· переварить завалы в кишечнике,
· вылечить хронический насморк и бронхит.
Старожилы нашей страны уверяют, что и паразиты не выживают после медовой водицы, но нужно использовать только натуральный, сырой или непастеризованный мёд и растворять его в тёплой воде не выше 30 градусов по Цельсию, выпивать сразу после приготовления залпом и на пустой желудок, в пропорции 2 ч. л. на 200 мл воды.