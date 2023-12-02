Заживляет и убивает паразитов: раскрыты чудо-свойства медовой воды

Раствор мёда и воды уменьшает объём талии, изгоняет из тела паразитов и повышает иммунитет, уверяют народные целители и российские старожилы. Мнение медиков относительно этого медового свойства читайте ниже.

Медовая вода использовалась в древности, как едва ли не единственное доступное лекарство. С течением истории и развитием медицины были открыты множественные полезные её свойства: исцелять воспаления (особенно в желудке и дыхательных путях), очищать организм от микробов и паразитов, бороться с инфекциями, успокаивать нервы, поддерживать высокий уровень энергии, насыщать кровь витаминами, снижать вес.

Официальная медицина признаёт некоторые из этих свойств. Так, доктор медицинских наук Михаил Голубев, проработавший в практической медицине 35 лет, уверяет, что медовая вода по составу сходна с плазмой человеческой крови, потому наш организм усваивает её полностью и оперативно.

Выпитая залпом такая вода поможет:

· нормализовать пищеварение,

· справиться со стрессами,

· повысить кислую среду желудка,

· противостоять бактериям и вирусам,

· избавиться от детского энуреза,

· переварить завалы в кишечнике,

· вылечить хронический насморк и бронхит.

Старожилы нашей страны уверяют, что и паразиты не выживают после медовой водицы, но нужно использовать только натуральный, сырой или непастеризованный мёд и растворять его в тёплой воде не выше 30 градусов по Цельсию, выпивать сразу после приготовления залпом и на пустой желудок, в пропорции 2 ч. л. на 200 мл воды.