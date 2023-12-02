Жираф расцеловал жительниц Новосибирска во время циркового шоу

В новосибирском цирке целующийся жираф стал объектом пристального внимания зрителей, особенно женской половины.

Очередь желающих поцеловать африканского гиганта была длинной, однако среди мужчин таких желающих было намного меньше. Один из зрительниц, Ольга Казакова, поделилась своими впечатлениями о встрече с жирафом с журналистами BFM-Новосибирск.

Она рассказала, что ее дети настоятельно просили ее попробовать поцеловать жирафа, и она не смогла отказать им. Однако поцелуй оказался необычным трюком с сухарем: зритель держит сухарик зубами, а жираф его аккуратно забирает. Ольга призналась, что ей было страшновато, так как она впервые видела жирафа так близко, и его размеры просто поразили ее. Но отступать уже было поздно.

Теперь ее дети и муж смотрят видео этого момента с весельем, наблюдая за ее испуганными выражением лица. Однако Ольгу удивило, как много людей решились на такой экстремальный аттракцион. У мужчин жираф также "делал прически", используя тот же трюк с сухарем, который кладут на его голову, а жираф слизывает его. Муж Ольги категорически отказался от такого опыта.

Имя жирафа, вызвавшего такой ажиотаж среди новосибирской публики, — Багир. Это один из немногих дрессированных представителей своего вида в мире. Защитники прав животных, выступающие против использования диких животных в цирковых представлениях и зоопарках, критикуют такие практики. Однако дрессировщики Багира утверждают, что используют методы гуманной дрессуры и животное не испытывает страданий и стресса.

Напомним, ранее манулы из Новосибирского зоопарка обменялись вольерами.