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общество культура

Жительницы Новосибирска сняли документальный фильм о местном слепом баянисте

Фото: скриншот из документального фильма «Другой уровень» в группе «Mash Siberia | Мэш Сибирь» во «Вконтакте»

Документальный фильм о слепом баянисте, который 23 года играет на автобусной остановке, сняли жительницы Новосибирска

Как сообщает «Mash Siberia», Даша, Надя и Тамара решили снять документальный фильм два года назад. В процессе поиска темы они заинтересовались историей слепого мужчины, который 23 года играет на баяне на автобусной остановке у Речного вокзала в Новосибирске.

Сняться в кино Сергей согласился без раздумий. Девушки написали сценарий, придумали план, стали снимать жизнь мужчины так, как она есть.

Фильм «Другой уровень» представили на Международном кинофестивале документального кино «Встречи в Сибири». Девушки выиграли поездку в Китай. Сам главный герой рад тому, что его историю показали и о ней узнали другие люди.

Фото Жительницы Новосибирска сняли документальный фильм о местном слепом баянисте 2

Напомним, что поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл в Новосибирск.

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Нина Раневская
Журналист

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