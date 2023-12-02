Журналистки Матильда Кимер была поражена мнением солдат ВСУ о российской армии.

Военные в разговоре с ней отметитили, что ресурсы русских кажутся неисчерпаемыми, в то время как склады ВСУ наполовину пусты. Это вызывает пессимизм среди украинских военных, так как боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса невелики.

Владимир Зеленский также заявил о новой фазе конфликта с Россией, которая наступила с приходом зимы. Он отметил, что холодное время года усложнит боевые действия после неудачного летнего контрнаступления.

В ответ на сложившуюся ситуацию, президент Украины объявил о начале масштабного строительства укреплений по всей линии боевого соприкосновения и на границе с Белоруссией и Россией. Сражения на этом участке прекратились еще в начале специальной военной операции.

Ситуация на востоке Украины остается напряженной, и недостаток ресурсов для ВСУ ставит их в более сложное положение в противостоянии с Россией.