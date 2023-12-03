Хоккеист «Лады» Алтыбармакян доиграл победный матч в Новосибирске с переломанным носом

2 декабря ХК «Лада» обыграла «Сибирь» на домашней арене в Новосибирске – забивший шайбу Андрей Алтыбармакян доигрывал с переломанным носом.

Встреча «Лады» и «Сибири» прошла 2 декабря на новой арене. Всю игру команды шли вровень: основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, но в серии буллитов хоккеисты команды «Лада» обошли новосибирцев — 2:1.

Это и определило итог встречи: ХК «Лада» из Тольятти прервала череду проигрышей и победила «Сибирь» со счетом 3:2 (по буллитам).

Одним из героев «Лады» стал Андрей Алтыбармакян – нападающий получил травму и удалился с площадки.

«Но уже в следующей двадцатиминутке вернулся на лед в защитной маске, чтобы помочь команде вытащить тяжелейшую игру в Новосибирске. И только после завершения поединка наш боец ​​с переломом отправился в местную больницу", — говорится в сообщении ХК «Лада».

Впрочем, в хоккейной команде Тольятти добавили, что сейчас здоровью Андрея Алтыбармакяна ничего не угрожает.