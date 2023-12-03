Новосибирский «Локомотив» завершил выступление в Кубке России, проиграв клубу из Казани

Игра прошла в Казани и закончилась со счетом 3:0.

В полуфинале Кубка России по волейболу новосибирский клуб «Локомотив» встречался с «Зенитом-Казань». Матч проходил в Казани. Он завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В первой партии у «Локомотива» были шансы на успех. Однако команда не смогла реализовать свой потенциал. Главный тренер клуба Пламен Константинов отметил, что команда не смогла найти свою игру и нащупать свой ритм, особенно после начала матча.

В результате, победу одержал «Зенит-Казань». Наибольшее количество очков в составе «Локомотива» набрал диагональный Илья Казаченков, который добавил в свой актив 15 очков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская команда по волейболу одержала победу над «Динамо-ЛО».