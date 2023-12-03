Новосибирцы смогут рассчитываться в общественном транспорте «Картой жителя»

В пресс-службе правительства Новосибирской области рассказали, что в 2024 году у «Социальной карты» увеличится перечень возможностей – в частности, ей можно будет расплатиться в общественном транспорте.

В 2024 году в пластиковых картах «Социальная карта» заменят микропроцессоры. После этого IT-компания ООО «СберТройка» сможет подключиться к системе и оплата в общественном транспорте будет доступна в общественном транспорте.

Внедряют новые технологии два министерства – Минтранспорта и Минцифры. Как рассказал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, систему внедрят во всех автобусах региона.

«По сути, мы хотим предоставить универсальное и бесшовное решение не только гражданам, но и перевозчикам», – заявил Анатолий Костылевский.

Напомним, «Карту жителя Новосибирской области» областные власти запустили в оборот в октябре 2021 года. Благодаря ей новосибирцы могут оплачивать товары и услуги, получать скидки и возвращать часть средств в виде кешбэка, в том числе от учреждений культуры, спорта и туризма. Теперь планируется, что в систему войдёт и оплата поездки на общественном транспорте.