Роскачество раскрыло методы, которые воздействуют на подсознание покупателей

В стремлении увеличить объем продаж большие торговые сети пользуются скрытыми методами, которые воздействуют на подсознание покупателей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Эксперт Роскачества Дарья Ширяева объяснила, что маркетологи применяют подобные методы, чтобы подсознательно побуждать людей покупать определенные товары.

Например, хлеб. Чаще всего его свежий аромат располагается в самом начале магазина, что вызывает чувство голода, и человек подсознательно берет товары, которые не собирался покупать. Еще один прием — проведение дегустаций. Попробовав продукт, человек желает его приобрести, так как он понравился по вкусу.

Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют составлять список покупок заранее и придерживаться его.