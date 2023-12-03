В Новосибирске третьеклассник ломает школьную мебель и избивает одноклассников

Ученик третьего класса в Новосибирске избивает своих одноклассников до синяков

В Новосибирской школе один из третьеклассников избивает своих одноклассников и наносит им травмы. Родители детей, которые пострадали от мальчика, обратились в полицию. Об инциденте рассказала мать одной из учениц.

Как объясняет женщина, ее дочь учится в школе №91 в Кировском районе Новосибирска. Мальчик регулярно избивает других детей, а также нападает на учителей и наносит ущерб школьной мебели, пишет «АиФ-Новосибирск».

По мнению родителей, он получает удовольствие от насилия, которое совершает. Когда ему делают замечание или пытаются остановить, он начинает ломать школьную мебель.

По словам матери, они обратились к директору школы с жалобой, но проблема не решилась. В данный момент родители не хотят отправлять своих детей в учебное заведение, беспокоясь об их безопасности.

Одна из матерей рассказала о последствиях нападения школьника на её ребёнка:

«Вчера мальчик душил одноклассника — синяки, царапины на лице и на шее. Страдает от него не только наш класс, но и параллельный», — цитирует издание собеседницу.

После жалоб и написанных заявлений на мальчика Следственный комитет начал проверку. Родители отмечают, что директор школы не комментирует ситуацию и не предпринимает никаких мер.