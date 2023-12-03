В Новосибирске затравили 14-летнюю девочку из-за поборов в школе на Новый год

Мать новосибирской школьницы отказалась сдавать деньги на новогодние подарки – после этого её 14-летнюю дочь затравили.

Анна Т. всегда отличалась принципиальной позицией и была против поборов в школе, поэтому, когда узнала, что нужно сдать 1 500 рублей на нужды класса, возмутилась.

«Это незаконно, так как школу обеспечивают из трёх бюджетов: регионального, муниципального и федерального. Оттуда и должны выделяться средства на содержание. Потом родители пояснили, что это на школьные подарки. Но поставили так, что каждый обязан сдать. Я отказалась, получила в ответ агрессию от родительского комитета, оскорбления», — рассказала А нна корреспонденту «МК в Новосибирске».

Весь этот конфликт длится уже несколько недель. Жертвой отказа матери сдать деньги стала её 14-летняя дочь.

«Смеялись над ней, перестали общаться, обходили стороной. Когда она хотела поговорить, молчали и смотрели с долей отвращения. Ещё один мальчик в соцсетях писал про дочь и меня всякие пошлости, а девочки преследовали, угрожали побить. Хочу, чтобы этим вопросом занялись сотрудники ПДН. Мне кажется, родители поговорили с детьми и настроили их против»,

- утверждает Анна.

Мать написала заявление в полицию, надеется, что сотрудники МВД поставят родителей, создавших такие условия, на место. Сдаваться Анна Т. не собирается и намерена добиться правды.