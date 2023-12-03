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общество

В новосибирской больнице мужчине отказали в сдаче анализов

Фото: ru.freepik.com

Из-за прекращения контракта между лабораторией и поликлиникой в Новосибирске мужчине отказали в сдаче анализов, которые ему назначил врач

1 декабря 33-летний мужчина пришел в клинику, чтобы сдать анализы, назначенные эндокринологом, но ему отказали в этом.

По словам представителей поликлиники, подобная ситуация произошла впервые. Причина заключается в высокой сезонной заболеваемости ОРВИ, из-за чего количество пациентов, сдающих анализы, значительно увеличилось.

Медучреждение заключает договор с лабораторией на определенный объем анализов, который рассчитывается из результатов за прошлый год.

В данный момент больница находится в процессе заключения нового договора с лабораторией.

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Нина Раневская
Журналист

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