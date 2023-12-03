В новосибирской больнице мужчине отказали в сдаче анализов

Из-за прекращения контракта между лабораторией и поликлиникой в Новосибирске мужчине отказали в сдаче анализов, которые ему назначил врач

1 декабря 33-летний мужчина пришел в клинику, чтобы сдать анализы, назначенные эндокринологом, но ему отказали в этом.

По словам представителей поликлиники, подобная ситуация произошла впервые. Причина заключается в высокой сезонной заболеваемости ОРВИ, из-за чего количество пациентов, сдающих анализы, значительно увеличилось.

Медучреждение заключает договор с лабораторией на определенный объем анализов, который рассчитывается из результатов за прошлый год.

В данный момент больница находится в процессе заключения нового договора с лабораторией.