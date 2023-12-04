185 объектов благоустроят в 2024 году в Новосибирске в рамках нацпроекта

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году в Новосибирске хотят благоустроить 185 объектов

На заседании 4 декабря под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова огласили список объектов, которые хотят благоустроить в следующем году. Это будет реализовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Таким образом, в Новосибирске будет финансироваться благоустройство восьми общественных пространств и 38 дворовых территорий. Продолжатся работы территории в пойме реки Каменка, сквера «Героев Донбасса», сквера «Крылья Сибири», бульвара «Грибоедовский». Также начнется работа над новыми объектами: парк «Иня», общественная территория по улице Фадеева, сквер «имени Бугакова», аллея связистов имени А.И. Никулина по улице Щетинкина.

Помимо этого, будут реализованы еще три проекта, которые победили на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды области: «Благоустройство парковой территории по улице Щорса в городе Карасуке», «Благоустройство общественной территории по улице Набережная, город Болотное», «Благоустройство общественного пространства территории в районе улицы Городская Роща (парк «Победы» и парк «Березовая роща) города Куйбышев».

Всего в рамках нацпроекта планируют благоустроить 185 объектов, 70 из которых — общественные пространства и 115 придомовых территорий.

В 2023 году по нацпроекту в общей сложности благоустройство проводилось на 410 объектах.

