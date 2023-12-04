700 «квадратов» или вид на НОВАТ? Смотрим самые роскошные, квартиры продающиеся в Новосибирске

В Новосибирске на продажу выставили элитные квартиры, стоимость которых начинается от 50 миллионов рублей.

В Новосибирске на популярной площадке по размещению объявлений выставлено более 20 квартир, стоимость которых начинается от 50 миллионов рублей. Сиб.фм выбрал топ-5 самых дорогих квартир, которые можно приобрести в столице Сибири.

Квартира в доме классического стиля

На пятом месте рейтинга расположилась квартира на улице Щетинкина, 32, выставленная на продажу за 60 миллионов рублей. По данным из описания, двухуровневая квартира, площадью 280 кв.м., имитирует загородный дом.





«Индивидуальная планировка позволила легко и логично зонировать пространство и в условиях города создать имитацию загородного дома», — говорится в описании.

На первом этаже элитного жилья установлен камин, а планировочное решение включает в себя: просторный холл-прихожую, кухню и совмещенную с ней столовую, гостиную с камином, гостевой санузел, спальню с личной ванной комнатой.





На втором этаже, куда ведет лестница массива ясеня, две детские комнаты, ванная, прачечная, а также спа-зона с турецкой баней, душевой комнатой. Также в квартире есть терраса под открытым небом.

Ремонт в квартире выполнен в классическом стиле, который, по словам автора, никогда не утратит своей актуальности.

Квартира площадью 718 кв.м

На 4 месте расположилась пятиуровневая квартира на улице Шевченко, 17, площадью 718 кв.м., однако без какого-либо ремонта.





«У вас есть возможность с ноля создать дом своей мечты, а не переделывать то, что было создано другими людьми», — говорится в объявлении.





В описании автор отметил, что квартира находится в самом элитном доме клубного типа с отдельным входом, а также с собственным выходом на подземную парковку.

В цоколе находится бассейн размером 3,5 на 9 метров с переменной глубиной от 0,6 до 1,9 метра и сауна. Кроме этого, в квартире можно установить лифт.

Данную квартиру можно приобрести за 60 миллионов рублей.

Квартира с видом на НОВАТ

За 60 миллионов рублей также можно приобрести и квартиру на улице Урицкого 20, площадью 326 кв.м., вид из которой открывается на Новосибирский театр оперы и балета.





Автор объявления написал, что в квартире находится 3 совмещенных санузла, финская сауна с джакузи и хамам, 3 спальни, кабинет, прихожая с гардеробной.









Новому владельцу останется вся встроенная мебель и техника.

Квартира на берегу Оби с выходом на пляж

На Дачном шоссе, стр. 20, выставили на продажу новую 5-комнатную квартиру, площадью 258 кв.м. за 78 миллионов рублей.





9-этажный дом находится в эко-квартале премиум-класса в сосновом бору на берегу Оби. В описании говорится, что квартал включает в себя 12 жилых домов, 6 гектаров прогулочных и парковых зон, набережную с променадом, спортивные площадки и беговые дорожки, кафе, магазин и фитнес-центр, а также собственный выход к пляжу.

Квартира рядом с НГУ

Самая дорогая квартира продается в новосибирском Академгородке на проспекте Академика Коптюга, 7, за 80 миллионов рублей.

Квартира имеет 2 уровня с окнами на все стороны света. Из окон можно увидеть Обское море, корпус НГУ, Технопарк, большие лесные массивы.





По данным из объявления, в квартире есть собственная терраса, где можно устроить зону барбекю. На втором этаже спальня хозяев состоит из большой ванной комнаты с тропическим душем, туалета с биде, ванной, умывальной зоны и хаммамом; просторной гардеробной, диванной зоны с ТВ и непосредственно зоны спальной кровати. Из ванной комнаты имеется выход на приватную террасу с уличной мебелью и с видом на технопарк.









Кроме этого, в квартире установлен климат-контроль и система кондиционирования.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске выставили на продажу особняки, которые стоят свыше 100 млн рублей.