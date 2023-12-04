Администрация Иркутска поможет семье убитого на остановке подростка

Власти Иркутска пообещали помочь семье подростка, которого убили на остановке.

В своём Telegram-канале иркутский градоначальник Руслан Болотов сообщил о том, что власти региона окажут всю необходимую помощь семье убитого на остановке 15-летнего школьника.

Руслан Болотов напомнил, что в субботу, 2 декабря, в Иркутской области был убит несовершеннолетний на остановке.

“В обстоятельствах разберутся правоохранительные органы. Со своей стороны, обязательно окажем семье погибшего необходимую помощь”, — сообщил градоначальник.

Также он отметил, что сейчас будет усилена профилактическая работа в местных школах.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Иркутске зарезали 15-летнего школьника. Пострадавший скончался на месте до прибытия скорой помощи.