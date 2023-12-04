Автоэксперт прокомментировал рост продаж автомобилей в России

Эксперт отметил, что сейчас объем продаж намного меньше, чем потенциальный спрос на автомобили.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT увеличение продаж новых автомобилей в России до 59%. Относительно текущих показателей, по словам специалиста, предыдущие были «мертвыми».

«В этом году будет продано около 1 млн новых автомобилей, и это, конечно, намного меньше 2021 года, когда было продано почти 1,7 млн», — поделился Кадаков.

Эксперт подчеркнул, что сейчас реальный объем продаж намного ниже, чем потенциальный спрос на автомобили. В дальнейшем рост не будет таким заметным, как был в этом году, спрогнозировал он.

Напомним, автоэксперт рассказал, в каких случаях нужно срочно продавать автомобиль.