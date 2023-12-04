Магнитные бури 4 декабря 2023: колоссальный геошторм атаковал Землю — расписание геоударов

Геомагнитная активность достигнет опасных красных отметок 5 декабря 2023 года и станет самым опасным днём в новой серии солнечных геоштормов.

В такие дни, как 5 декабря, наблюдается не только ухудшение самочувствия землян, но и нарушение связи, а также некачественный телесигнал. Эксперты лаборатории солнечной астрономии призывают россиян не пугаться, если в трансляции телепрограмм будут наблюдаться сбои и помехи — они ослабнут уже к следующим суткам.

Что касается мощности текущих геоударов, то сила х возмущений может достигать 5 баллов, что соответствует красной зоне. Зато к вечеру этих суток колебания начнут гаснуть и достигнут зелёной зоны (4 балла), а к ночи и жёлтой зоны (3 балла).

Солнечная радиация, которая порождает такие магнитные удары по оболочке Земли, по наблюдениям астрофизиков РФ, не собирается утихать. Бушевать она будет с завидной регулярностью весь декабрь-2023.

По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), в начале и в конце месяца ожидаются два наиболее заметных всплеска:

4 декабря — магнитная буря (3 балла)

5 декабря — сильная магнитная буря (5 баллов)

6–7 декабря — магнитная буря (3 балла)

8–11 декабря — слабое магнитное возмущение (2 балла)

12 декабря — ощутимая магнитная буря (4 балла)

13 декабря — магнитная буря (3 балла)

14 –17 декабря — почти полный штиль (1 балл)

18 декабря — ощутимая магнитная буря (4 балла)

19 и 20 декабря — сильная магнитная буря (5 баллов)

21 декабря — почти полный штиль (1 балл)

22 декабря — ощутимая магнитная буря (4 балла)

23 и 24 декабря — слабое магнитное возмущение (2 балла)

25–30 декабря — почти полный штиль (1 балл)

31 декабря — магнитная буря (3 балла).