Мобилизация и срок службы в 2024 году: каких изменений ждать

Оперативное принятие новых военных законов в нашей стране настораживает население.

В начале новой декабрьской недели все новостные ленты облетело сообщение о новой законодательной инициативе депутатов Госдумы относительно увеличения срока срочной службы в рядах Вооруженных Сил нашей страны. На фоне неоднозначных слухов о второй волне мобилизации эта новость вновь обострила внимание общества и породила множество вопросов.

К примеру, многие россияне задумались — зачем предлагают увеличить срок службы в ВС РФ. Со слов самих инициаторов (депутаты думского комитета по обороне Андрей Гурулёв и Виктор Соболев), для повышения боеспособности следует не расширять призывной потенциал в России, как считают другие эксперты, а вернуть двухлетний срок службы в армии.

Такое заявление попало в унисон со свеженьким президентским Указом от 01.12.2023 г. об увеличении штатной численности ВС РФ на 170 тысяч человек. Достичь таких результатов Минобороны обещает за счёт привлечения добровольцев. По данным замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, озвученным в ходе совещания по доукомплектованию российских войск, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах Объединенной группировки войск на военную службу принято более 452 тыс. человек».

По мнению политолог и военных экспертов, всё это означает, что не планируется ни существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу, ни проведения мобилизации, пишет издание news.ru: «Смысла в новой мобилизации нет, мы побеждаем, имеющихся резервов хватает», заверил военный эксперт Виктор Литовкин. Однако, по единодушному мнению российских чиновников, окончательное решение будет принимать только глава государства.