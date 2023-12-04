Новосибирская область оказалась в лидерах по падению числа ипотечных кредитов

Снижение числа ипотечных кредитов, оформленных в октябре 2023 года к показателям сентября, составило в Новосибирской области 25%, а в целом по РФ — 16%.

Регион занимает третье место по динамике снижения количества кредитов в РФ, быстрее снижалось число ипотечных кредитов только в Омской области на 26,2% и в Костромской области на 26%. Динамика рассчитана на основании статистики по ипотечному кредитованию размещенной на сайте ЦБ РФ по итогам октября 2023 года, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«В целом показатели октября остаются на высоком уровне на 18,5% больше среднемесячного числа ипотечных кредитов за 10 месяцев 2023 года и на 31,5% выше показателей октября за предыдущие 5 лет. Количество ипотечных кредитов по под залог прав требования по договорам участия в долевом уменьшилось на 26,6%, но превышает среднемесячные показатели по году на 37,5%. По общему числу ипотечных кредитов на новостройки в октябре Новосибирская область входит в ТОП-10 регионов лидеров», — уточнил он.

Скачкообразный рост ключевой ставки ЦБ РФ и хорошо развитый рынок аренды в Новосибирской агломерации ожидаемо привели к резкому снижению числа ипотечных кредитов в регионе, заключил эксперт.

Напомним, в новосибирском поселке продают двухэтажный дом за 55 миллионов рублей.