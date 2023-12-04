Новосибирского работника восстановили в должности благодаря прокуратуре

После вмешательства Новосибирской прокуратуры работника восстановили в должности

После обращения работника ЗАО «Болотнинская гофротара» о том, что его трудовые права были нарушены, прокуратуру Болотнинского района Новосибирской области провела проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Было установлено, что отдел кадров организации нарушил процедуру увольнения, неправильно оформив применение дисциплинарного наказания. Помимо этого, работник получил производственную травму, ему установили инвалидность и ограничения по труду.

Прокурор внес представление руководителю организации, после чего работник был восстановлен в должности, ему выплатили зарплату за время вынужденного прогула (более 58 тысяч рублей).

Сам руководитель привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Максимальное наказание по статье — штраф до 50 тысяч рублей.

Также прокурор обратился в суд с иском о взыскании морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве. Суд удовлетворил требование и взыскал с организации 500 тысяч рублей в пользу работника.

Напомним, что в Новосибирской области 30-летняя женщина погибла в лобовом ДТП.