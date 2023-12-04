Онколог Черемушкин заявил, что употребление свинины или утки может привести к раку печени

Алкоголь и вредные привычки — главные факторы, которые могут спровоцировать множество болезней, в том числе рак печени.

В Институте клинической онкологии ОНЦ РАМН рассказали, что употребление алкоголя и потребление жирных видов мяса могут стать основными факторами риска для развития раковых опухолей в печени. Об этом сообщает NEWS.ru.

Врач, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник института Евгений Черемушкин подчеркнул, что эти факторы могут спровоцировать множество заболеваний.

Черемушкин отметил, что этиловый спирт вызывает гибель гепатоцитов, которые состовляют до 80% массы печени. Кроме того, чрезмерное потребление жирной пищи, такой как свинина или утка, также оказывает негативное воздействие на здоровье печени.

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