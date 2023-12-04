Перевозки пассажиров на ЗСЖД в январе – ноябре выросли на 6%

В январе – ноябре текущего года на Западно-Сибирской магистрали перевезено 38,4 млн пассажиров (+6% к январю – ноябрю 2022 года). В том числе в дальнем следовании – 4,3 млн человек (+8,9%), в пригородном сообщении – 34 млн человек (+5,6%).

Пассажирооборот на ЗСЖД в январе – ноябре текущего года вырос на 8,9% к январю – ноябрю прошлого года и составил 5,1 млрд пасс-км, в том числе в дальнем следовании – 3,6 млрд пасс-км (+8,5%), в пригородном сообщении – 1,6 млрд пасс-км (+9,7%).

В ноябре 2023 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 3 млн пассажиров (+6% к ноябрю 2022 года), из них в дальнем следовании перевезено 360,8 тыс. пассажиров (+1%), в пригородном сообщении – 2,6 млн пассажиров (+6,8%).

Пассажирооборот на железной дороге в ноябре текущего года вырос на 4,4% к ноябрю прошлого года и составил 412,1 млн пасс-км, в том числе в дальнем следовании – 285 млн пасс-км (+2,7%), в пригородном сообщении – 127,1 млн пасс-км (+8,5%).

Служба корпоративных коммуникаций

Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

наши телеграм-канал и сайт