По 15 000 рублей поступят прямо на карту: российских пенсионеров обрадовали новой выплатой

Ряд категорий пожилых россиян получат в текущем декабре-2023 дополнительные выплаты от 3 до 15 тысяч рублей. Ищите себя в списке.

Ежемесячно государство начисляет дополнительные пенсионные выплаты определённым категориям граждан РФ, вышедшим на заслуженный отдых. По заверениям доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Щвец, суммы декабрьских выплат вырастут у следующих категорий пожилых россиян:

· для пенсионеров, достигших 80 лет в ноябре-2023: удвоится фиксированную часть страховой пенсии в среднем по стране до 15 134 рубля;

· для членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности: прибавку на спецстаж от 3,5 до 5,5 тысяч рублей;

· для работников Крайнего Севера и приравненных к ним территориях: увеличится фиксированная часть пенсии на 50% или 30% и сохранится при переезде в другой регион РФ.

Кроме того, всех российских пенсионеров страны ожидает досрочная выплата январской пенсии. Она поступит на их счета в период с 25 по 29 декабря 2023 года в увеличенном на 7,5 % размере.