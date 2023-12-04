Предпоказ фильма «Пульс города Н» пройдёт в Новосибирске 5 декабря

5 декабря в киноконцертном зале имени В. В. Маяковского команда «Сиб.фм Group» презентует фильм «Пульс города Н», посвящённый 130-летию Новосибирска. Его подготовили в рамках одноимённого социального проекта о столице Сибири и его жителях.

В рамках проекта «Пульс города Н» было представлено 30 историй о разных сферах жизни Новосибирска. Жители и гости города узнали всё о культуре, промышленности, медицине столицы Сибири, познакомились с интереснейшими личностями и событиями. Сибирякам рассказали о новинках производства и уникальных разработках, их также ознакомили с достопримечательностями и знаковыми местами города, а также с традициями и менталитетом населения.

«В течение длительного времени мы разбирались в ритме нашего города и расшифровали пульс Новосибирска в статьях, фотоотчётах и видеороликах. Отснято более 1000 минут материалов об уникальности и богатстве столицы Сибири. Взяты интервью у коренных жителей, крупнейших предпринимателей, спортсменов, уникальных личностей, которые дают биться сердцу нашего города», — рассказывают организаторы проекта.

Гостей мероприятия ждёт предпоказ короткометражного фильма «Пульс города Н», презентация фотокниги, фотовыставка и праздничная программа с лазерным шоу, модным показом, фуршетом и лотереей призов от партнёров. Выступление кавер-группы «Импульс» зарядит гостей хорошим настроением, а фотограф в интерактивных зонах подарит всем желающим яркие кадры с этого вечера.

Закрытый предпоказ социального фильма «Пульс города Н» пройдёт в Новосибирске 5 декабря. После премьеры ролик опубликуют в официальном YouTube-канале медиахолдинга «Сиб.фм Group».

Партнёры проекта «Пульс города Н»

Модное пространство Dress me; Строительная компания «Группа Мета»; Международный оператор экспресс-доставки СДЭК; Филиал ПАО «РусГидро» «Новосибирская ГЭС»; Акционерное общество «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток»; Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком»; Торговый дом "БЭСТ", "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН)"; Банк Левобережный ПАО; Акционерное общество Искитимцемент; Клиника Эксперт; ITConstruct — надёжный партнёр по созданию сайтов и внедрению CRM; Сова бар; Алкрим; Кофейня Dali; IQ Aparts; DDA REAL ESTATE; «Нуга Бест»; «Ваш инвестор»; Агентство недвижимости Вместе; Клиника профессора Хачатряна; Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Демченко Наталья Владимировна; Арт-кондитерская Vera_Cake; Вижион экспресс; Индивидуальный предприниматель Григорян Нелли Викторовна; ООО "Альбион Моторс НСК" — официальный дилер Эксид; бренд VERA SHASHERINA; Торговый Дом "БМК"; Многопрофильный медицинский центр Клиника доктора Рогажинскас; Юнион Трейд, ООО "Экочай", туристическое агентство Life travel, «Спа-Отель Крона», МОН ПАРФЮМ — бутик нишевой парфюмерии, «Цветы Афродиты».