Пульмонолог рассказал, как справиться с затяжным кашлем

Евгений Попов, врач-пульмонолог, рассказал, как улучшить состояние при затяжном кашле
Евгений Попов, врач-пульмонолог, рассказал о нескольких рекомендациях, которые помогут улучшить состояние во время затяжного кашля.
Во-первых, необходимо пить много жидкости — это стимулирует выработку мокроты. Если пациент пьет недостаточно, то мокрота перестает образовываться, в результате чего кашель затягивается.
Во-вторых, необходимо, чтобы в комнате стоял увлажнитель воздуха. Особенно это важно в активный отопительный сезон, так как в это время воздух в помещении становится сухим, что вызывает сухость слизистых дыхательных путей и мешает выздоровлению.
Помимо этого, нужно следовать рекомендациям лечащего врача.
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