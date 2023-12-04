Пульмонолог рассказал, как справиться с затяжным кашлем

Евгений Попов, врач-пульмонолог, рассказал, как улучшить состояние при затяжном кашле

Евгений Попов, врач-пульмонолог, рассказал о нескольких рекомендациях, которые помогут улучшить состояние во время затяжного кашля.

Во-первых, необходимо пить много жидкости — это стимулирует выработку мокроты. Если пациент пьет недостаточно, то мокрота перестает образовываться, в результате чего кашель затягивается.

Во-вторых, необходимо, чтобы в комнате стоял увлажнитель воздуха. Особенно это важно в активный отопительный сезон, так как в это время воздух в помещении становится сухим, что вызывает сухость слизистых дыхательных путей и мешает выздоровлению.

Помимо этого, нужно следовать рекомендациям лечащего врача.

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