Путин озвучил очень приятную новость для пожилых россиян

В ходе декабрьского конгресса «Национальное здравоохранение» президент РФ Владимир Путин озвучил итоги масштабной работы государства по увеличению продолжительности жизни в стране. Чем обернётся увеличение этого важного показателя для пожилых россиян читайте ниже.

Разговор о продолжительности жизни россиян был назван главой нашего государства национальной целью развития ещё в 2020 году. Согласно его Указу, ожидаемая продолжительность жизни в стране к 2030 году должна достигнуть уровня 78 лет. По данным Росстата, через год, в 2021-ом она уже составляла 70,1 года, в прошлом 2022-ом — 72,76 года, а в текущем уже поднялась до 73,5.

Эти цифры подтвердил и глава Минздрава России Михаил Мурашко, пояснивший участникам конгресса, что на начало 2023 года в нашей стране насчитывалось 34,5 миллиона человек старше 60 лет — это 23,5 процента от общей численности населения, пишет издание «Лента.ру».

Подобные данные позволили российскому лидеру Владимиру Путину сделать позитивный вывод о рекордном увеличении продолжительности жизни россиян за истекшие 30 лет (в последний раз такой уровень фиксировался в начале 90-тых).

По мнению президента, достичь таких достойных результатов позволила слаженная ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей и каждого медработника страны.