Путин подписал указ о призыве в армию ещё 170 тысяч россиян

В первых силах декабря 2023 года глава нашего государства Владимир Путин подписал Указ об установлении штатной численности Вооружённых Сил РФ на уровне более 2 миллионов единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Согласно разъяснениям Минобороны РФ, в рамках декабрьского президентского Указа численность армии России доведут до указанного предела поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту: «В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», сообщил официальный телеграмм-канал оборонного ведомства.

Повод для принятия такого решения стали международные политические вызовы: расширение Североатлантического альянса, продолжение СВО на Украине, наращивание потенциала тактических ядерных сил НАТО.

По обновлённым данным Минобороны РФ, США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию.

По словам зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, с начала 2023 года на военную службу «в интересах объединенной группировки войск» поступили более 452 тысяч человек. Самую высокую активность проявили жители Москвы, Чечни и Севастополя.

Напомним, что в августе прошлого 2022 года подобным Указом президента страны российской армии, состоящая на тот момент 1 013 628 человек, была увеличена на 150 000 военных.