С Днём матери поздравили жительниц Кировского района Новосибирска

День матери – праздник, относительно новый для России. Но, в отличие от многих других нововведений, он быстро стал родным и любимым. Официально в этом году День матери отметили 29 ноября, но праздничные торжества продолжались не один день.

Матерей Кировского района поздравил депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин (депутатское объединение «Единая Россия»). Для них в ДК им. Ефремова организовали праздничный концерт, подарки и фотозону. В зале, как всегда, не было свободных мест.

Беспокойное хозяйство

«Я наблюдал за выступлениями и думал — какие у нас замечательные дети, — Игорь Кудин со сцены поблагодарил всех женщин за их материнский труд, пожелал здоровья, благополучия, — И чтобы ваши дети вас всегда только радовали, никогда не разочаровывали».

На избирательном округе Игоря Кудина живут больше ста многодетных семей. В депутатской приемной многих знают в лицо и по имени. Многие многодетные мамы умудряются совмещать материнство с активной общественной деятельностью.

Спасибо за поддержку

Понятие материнства неотделимо от понятия «детство». Поэтому в списке забот депутата на первом месте — обустройство детских площадок, вовлечение детей в занятия спортом и творчеством. Детские городки и спортивные площадки есть в каждом дворе «Кировки». За последние годы придомовые территории облагородили и озеленили.

«Мы живем в частном секторе. Когда приехали 20 лет назад, у нас не было тротуаров – весной и осенью приходилось в резиновых сапогах ходить. Несколько лет назад сделали пешеходные дорожки с пандусами — удобно ходить с коляской. И детская площадка у нас теперь тоже есть», — рассказала местная жительница Екатерина Васильева.

Праздник, посвященный матерям, совпал с 70-летним юбилеем ДК им. Ефремова. Команда депутата Кудина давно дружит с коллективом ДК. В честь юбилея Игорь Кудин вручил грамоты и памятные подарки сотрудникам.