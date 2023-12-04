Школьник из Новосибирска победил в Китайской национальной олимпиаде по математике

В Китайской национальной олимпиаде по математике одержал победу школьник из Новосибирской области.

Пресс-центр СУНЦ НГУ сообщил о том, что в городе Ухань завершилась Китайская национальная олимпиада по математике. Среди победителей оказался ученик 10 класса физико-математической школы Новосибирского госуниверситета Ратибор Коптилин. Он, также, в девятом классе выиграл Всероссийскую олимпиаду по этому предмету, выполнив на ней задания для одиннадцатиклассников.

По данным Минпросвещения РФ, все представители сборной России стали кандидатами для участия в Международной олимпиаде по математике, которая пройдет в Великобритании в июле 2024 года.

Напомним, что в Новосибирске состоялась всероссийская олимпиада для глухих школьников.