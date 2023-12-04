СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело против сотрудников инспекции по охране памятников

Объекты культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии.

По данным пресс-службы СУ СК по региону, в Новосибирске расследуется уголовное дело о необеспечении сохранности объектов культурного наследия.

Ранее правоохранительные органы сообщали о том, что с 2015 года неустановленными должностными лицами из числа сотрудников инспекции по охране объектов культурного наследия области не осуществлялись служебные обязанности по своевременному осуществлению контрольно-надзорных мероприятий памятников.

Сейчас объекты культурного наследия находятся в худшем состоянии, а часть жилых домов с износом не включены в программу капитального ремонта.

Напомним, что Новосибирский ДК имени Клары Цеткин снесут за 25 миллионов.