Списки готовы, началось: Шойгу утвердил приказ относительно мобилизации и военного положения в РФ

Документ, наделавший много шума в российском обществе, всего лишь обновил перечень медицинских проблем и заболеваний, которые могут стать препятствием для граждан, желающих проходить службу по контракту в условиях мобилизации, военного положения или военных операций.

Полный текст документа содержит 24 наименования недугов и опубликован на официальном сайте с юридической информацией для ознакомления общественности.

Также в сети, а точнее на сайте Кремля, появился ещё один документ, но за подписью президента Российской Федерации Владимира Путина — Указ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации». Согласно его тексту, предельная численность Вооруженных Сил Российской Федерации будет увеличена на 170 тыс. военнослужащих и доведена до 1 млн. 320 тыс. военнослужащих.

Это уже второе расширение состава ВС РФ с начала военной операции на Украине. Минобороны, комментируя новый президентский Указ, назвало это решение «адекватной реакцией на агрессивную деятельность НАТО».

Отметим, что оборонное ведомство исключило возможность проведения новой мобилизации и повышение числа призываемых срочников, пообещав увеличить численность за счет «граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту».