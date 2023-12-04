Стали известны цены на искусственные ели в Новосибирске

Цены на искусственные ели достигают 100 тысяч рублей в Новосибирске.

В Новосибирске цены на искусственные ёлки в местных магазинах достигают 670 тысяч рублей, а средняя цена — от 3 до 5 тысяч рублей.

В «Леруа Мерлен» самая дешёвая ёлка высотой 180 сантиметров стоит 1 890 рублей, самая дорогая выходит по стоимости в 71 489 рублей.

А в магазине «Ёлка тренд» представлены ели от 4 490 рублей до 37 340 рублей.

В детском магазине Rich Family самая дорогая ёлка стоит 16 590 рублей, самая дешёвая — 2 990 рублей. А уже за ёлку трёх метров цена выйдет почти в 17 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на площади около вокзала «Новосибирск-Главный» появилась высокая новогодняя ёлочка, украшенная гирляндой.