Томский подросток упал со второго этажа с эскалатора в «Изумрудном городе»

В Томске в ТЦ «Изумрудный город» подросток упал с эскалатора

Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», 2 декабря в Томске подросток в торговом центре «Изумрудный город» сел на поручень эскалатора, который следовал вверх, но не смог удержаться и сорвался. Он упал со второго этажа на первый головой вниз.

Как сообщают очевидцы, после падения он оставался в сознании, но не двигался.

Мальчика госпитализировали, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что в Иркутске задержали 6 человек, которых подозревают в убийстве 15-летнего школьника.