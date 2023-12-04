В Новосибирске СК начал проверку по факту смерти пациентки в одной из больниц

Следственные органы СК России организовали процессуальную проверку по факту смерти пациентки в одной из больниц в Новосибирске

После материал в СМИ о смерти пациентки в больнице в Новосибирске Следственными органами СК России была организована проверка.

По словам знакомой погибшей, она умерла из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, что в Новосибирске суд постановил приговор мужчине за применение насилия к полицейскому.