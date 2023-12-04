В Новосибирске утвердили порядок конкурса по отбору кандидатов в градоначальники

Совет депутатов Новосибирска утвердил в окончательном чтении порядок проведения конкурса по отбору кандидатов в мэры

Сегодня, 4 декабря, Горсовет Новосибирска утвердил во втором чтении порядок проведения конкурса по отбору кандидатов в мэры с произведенной ранее отменой прямых выборов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Теперь в конкурсную комиссию будет входить восемь человек, из которых половина назначается Горсоветом, другая половина — губернатором области.

Уточняется, что для того, чтобы претендовать на должность мэра, желательно иметь высшее образование.

Конкурс будет проводиться в два этапа. Первый — тест из 30 вопросов на знание Конституции РФ, Бюджетного кодекса РФ и так далее. Второй — собеседование (очно и индивидуально с каждым кандидатом), на котором рассматриваются программы развития города.

Результаты этого этапа оценивать будет конкурсная комиссия, где каждый может поставить кандидату от 1 до 5 баллов.

Победителями становятся те кандидаты, которые получили средний балл 2,6 и выше по итогам второго этапа конкурса.

По результатам комиссии необходимо будет представить Горсовету не менее двух зарегистрированных кандидатов, из которых и будут выбирать депутаты.

Документ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

В сессии принимало участие 43 депутата: 35 проголосовали «за», шесть — против, двое воздержались.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, во время дискуссии и голосования покинул заседание.