В Новосибирске в историческом доме продают квартиру за 30 миллионов рублей

В Новосибирске в стоквартирном доме продают четырехкомнатную квартиру за более чем 30 миллионов рублей

На сайте с объявлениями появилось предложение купить четырехкомнатную квартиру в стоквартирном доме в Новосибирске.

Стоквартирный дом, который построили в 1940 году, является памятником истории и культуры федерального значения.

Квартира состоит из четырех комнат. Общая площадь жилья составляет 127,3 квадратных метров, жилая площадь — 92,9 квадратных метров. Также есть один балкон, а размер кухни —11,4 квадратных метров. Высота потолков — более трех метров. Квартира располагается на втором этаже.

Автор объявления указывает на то, что рядом находится Новосибирская филармония, художественных музей, Собор Александра Невского, сквер и зеленый двор.

Напомним, что в новосибирском поселке продают двухэтажный дом за 55 миллионов рублей.