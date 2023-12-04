В Новосибирской области снизился уровень вредных привычек

В Новосибирской области за год снизился уровень вредных привычек среди населения на 2,5 баллов

В рейтинге по отсутствию вредных привычек Новосибирская область оказалась на 55 месте из 89 возможных, с результатом в 54,9 баллов (2022 год). Для сравнения, в 2021 году — 52,4, что говорит о снижении вредных привычек у населения за год. Об этом говорится в результатах исследования «РИА.Новости».

Рейтинг по отсутствию вредных привычек в стране возглавили Чеченская республика (100), Республика Дагестан (96,1) и Республика Ингушетия (95,7).

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