Владимир Путин озвучил заявление по участию в выборах президента

Действующий президент России обозначил позицию по выдвижению на новый срок.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что решение о его участии в президентских выборах в 2024 году будет принято не ранее конца 2023 года. Об этом он сообщил на Восточном экономическом форуме.

В ходе пленарного заседания ВЭФ Путин отметил, что согласно закону решение о его участии должен принять парламент в конце года. Только после этого будет объявлена дата выборов.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин пока не выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы. Однако, по мнению Пескова, если глава государства примет решение участвовать, то никто не сможет составить ему конкуренцию.