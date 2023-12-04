Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 4 декабря

Попытки движения ХАМАС продлить перемирие отклонены Израилем. Война на Ближнем Востоке разгорается с новой силой.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа вызывает озабоченность главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданом Гебрейесуса

Он отмечает, что после возобновления боевых действий сообщения о продолжающихся бомбардировках и тяжелой обстановке в Газе просто ошеломляют. Представители ВОЗ посетили больницу Нассар на юге анклава, где они столкнулись с поразительным количеством пациентов, превышающим вместимость учреждения в три раза. Глава ВОЗ отмечает, что множество людей искало убежище и заполнило каждый уголок больницы, а врачи вынуждены были оказывать помощь пострадавшим прямо на полу.

Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, чтобы предотвратить возможные нападения со стороны ХАМАС

Однако, по словам израильского чиновника, речь не идет о постоянном нахождении израильских солдат на территории анклава. Он уточняет, что Израиль проводит дискуссии о будущем Газы после окончания войны.

Армия обороны Израиля активизировала боевые действия в южной части сектора Газа

Глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что бои будут вестись с такой же интенсивностью, как и в северной части анклава. Он отмечает, что до временной паузы в Газе военным удалось частично уничтожить две бригады радикалов, связанных с ХАМАС. Сейчас армия продолжает закреплять эти достижения в северной части сектора. Халеви подчеркивает, что ЦАХАЛ будет противостоять ХАМАС с максимальной мощью и даст им самый сильный отпор.