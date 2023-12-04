«Вон из страны»: в России принято жёсткое решение по мигрантам

Всероссийская миграционная зачистка набирает обороты – МВД разработали специальные программные меры по противодействию преступности мигрантов.

Органы правопорядка России (МВД и Следственный Комитет) давно бьют тревогу относительно увеличения количества совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких деяний на территории нашей страны. Согласно их обновлённым данным, за неполный 2023 год этот показатель подпрыгнул на 32 %.

Правоохранителей России особо тревожит активное участие мигрантов в незаконном обороте наркотиков, в преступлениях против половой неприкосновенности граждан РФ, открытое непринятие мигрантами и противопоставление их существующей власти в стране, куда они переехали.

Большой проблемой стали и анклавы, как маленькие, но агрессивные объединения мигрантов внутри нашего государства (по данным миграционного управления РФ, треть граждан Таджикистана уже переехало на ПМЖ в Россию).

Эксперты и общественники уверены, что всё это может закончиться или гражданской войной, или импортозамещением русских и других коренных народов РФ чужаками с юга, категорически к тому же не желающих ассимилироваться.

Учитывая совокупность этих тревожных факторов, на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам миграционной политики, прошедшем под председательством зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева с участием главы СК Александра Бастрыкина, федеральных министров, руководителей служб и ведомств был принят ряд решений на исправление ситуации в миграционной политике страны:

- организовать на пунктах пропуска через госграницу обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранных граждан;

- создание цифрового профиля иностранца в России.