Забудьте про посол капусты 5, 6, 13, 17, 20, 27 и 28 декабря 2023 — лунный календарь заготовок на месяц

Заготовка капусты – дело тонкое и требует учитывать множество факторов. Отправная точка в этом вопросе – благоприятный по энергетике лунный день. Ниже – расписание таких дней в декабре 2023 года.

Старожилы России, наши дорогие и любимые бабушки никогда не брались за посол капусты в так называемую «сопливую» неделю, когда этот капризный овощ мог превратиться в тягучую слизистую и дурно пахнущую массу. Наступает она, когда Луна находится в стадии убывания, полнолуния или новолуния.

В декабре 2023 года Новолуние наступит 13 декабря, Полнолуние – 27 декабря, а с 1 по 12 декабря Луна будет убывать, с 14 по 26 декабря – период фазы роста Луны, и после Полнолуния, с 28 декабря, Луна вновь пойдет на убывание.

Кроме того, самыми благоприятными днями для засолки капусты в декабре станут: 06, 07, 10, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. А неудачными и ведущими лишь в потере сил и средств: 03, 12, 19, 27, 30 декабря текущего 2023 года.