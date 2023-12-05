13-й пенсии быть? Госдума обрадовала российских пенсионеров перед Новым годом

Голосование за закон о ежегодных дополнительных пенсионных выплатах в декабре 2023 года состоялось ещё 31 октября текущего года. Его итоги – ниже по тексту.

Многострадальный законопроект о 13-той пенсии в России не раз претерпевал трансформации. Одно из последних — в начале 2023 года предновогодние выплаты предлагали передвинуть на дни рождения пожилых людей, дабы снизить одномоментную нагрузку на федеральный бюджет и распределиться выплаты по календарному году.

Однако уже осенью текущего года проект обрёл прежние сроки, то есть депутаты Госдумы в очередной раз предложили узаконить ежегодные выплаты в размере привычной пенсии для всех категорий пожилых россиян в конце календарного года.

Рассмотрение законопроекта или, как принято говорить в Госдуме – слушание в первом чтении состоялось 31 октября 2023 года. В его рамках прошло и традиционное голосование. За утверждение инициативы о 13 пенсии в России проголосовало 105 депутатов из 450 возможных. Такой расклад означает, что установленного законом числа голосов недостаточно для признания данного собрания правомочным принимать решения по вопросам его повестки дня. Как говорят законотворцы нашей страны – отсутствует кворум, а значит законопроект отклонён.

Однако так или иначе, но в декабре 2023 года российские пенсионеры получат дополнительную пенсию, а вернее досрочную. Такая предновогодняя практика введена в нашей стране давно: в первой половине декабря начислят пенсию за декабрь, а во второй, ближе к Новому году досрочно выплатят январскую. Кстати, она будет увеличена на 7,5 %, согласно заранее принятому решению президента РФ Владимира Путина.