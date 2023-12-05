Автоэксперт из Новосибирска рассказал, как завести машину в 38-градусный мороз

На этой неделе в Новосибирск придут сильные морозы. По данным синоптиков, температура опустится до — 38 градусов. Сиб.фм узнал у автоэксперта, как завести ледяную машину.

Причины незапуска автомобиля в мороз бывают разные. Например, это низкий заряд аккумулятора, залитые свечи зажигания, неисправный стартер, застывшее масло в двигателе или конденсат в выхлопной трубе.





Севший аккумулятор

Одна из наиболее распространенных причин незапуска автомобиля в мороз — севший аккумулятор, особенно, если он уже отслужил пару лет. Если заряд аккумулятора менее 30%, то завести автомобиль также будет проблематично. В этом случае аккумулятор может не выдать необходимую силу тока для запуска двигателя.





Для решения этой проблемы можно подключиться к аккумулятору другой машины и «прикурить» свой автомобиль. При этом важно, чтобы оба автомобиля были оснащены идентичными по мощности аккумуляторами. В качестве «донора» может выступить не только другой автомобиль с аккумулятором, но и отдельно взятая АКБ.

Также можно использовать пускозарядное устройство, которое достаточно подключить поверх проводов на аккумуляторе. Если рядом нет других машин, а автомобиль с механической коробкой передач и карбюратором, стоит попробовать завести автомобиль с «толкача». Однако для этого потребуется напарник, который сможет толкнуть машину.

Если при поворачивании ключа в замке зажигания раздаются нехарактерные щелчки или тишина, то поломку нужно искать в стартере. В этом случае причин может быть много: от окисления контактов и замыкания электропроводки до рассыпавшихся подшипников и щеток.





Неисправные свечи

Другой распространенной причиной незапуска автомобиля являются залитые свечи зажигания. При долгих и безуспешных попытках завести машину вместо поджига от искры их просто заливает. Для решения этой проблемы стоит нажать на педаль газа и поработать 10 секунд стартером. В результате подача топлива перекроется и свечи продуются воздухом. Затем нужно дать время бензину стечь. Если это не поможет, придется выкручивать свечи, смотреть на причину пропуска искры. Дело может быть в налете. В этом случае необходимо зачистить свечи от нагара, просушить феном или прокалить над газовой плитой.





Неисправность стартера проявляется либо постепенно, когда начинает крутить с напряжением, либо резким отказом. Также, если на втягивающем реле обгорает внутренний контакт, это приводит к неисправности узла. В любом из случаев нужно обращаться в сервис, так как данный агрегат требует квалифицированного ремонта.

Проблемы с маслом

Замерзшее масло — еще одна из причин незапуска. Для устранения можно использовать обогреватель. Если масло в моторе качественное, тогда после отогрева двигатель можно завести, после чего добраться до автосервиса или самостоятельно поменять масло.





Конденсат в выхлопной трубе

Иногда причиной незапуска автомобиля может стать конденсат в выхлопной трубе. Лед, образовавшийся в ней, блокирует выход газов, и двигатель не запускается. Его можно удалить просто физической очисткой.





Если лед находится в конце трубы, можно попробовать его пробить отверткой и завести двигатель. При обледенении глубоко внутри поможет только теплый гараж.

Если вам нужно оставить автомобиль на морозе, то стоит просушить тормозные колодки и не оставлять автомобиль на ручнике.

Техника безопасности

Автоспециалист отметил, что при запуске рекомендуется выключить все электроприборы автомобиля, чтобы снизить нагрузку на аккумуляторную батарею. Если у автомобиля механическая коробка, то стоит выжать сцепление — педаль следует удерживать еще секунд 10-15 после запуска двигателя. За это время масло слегка прогреется и прокачается по системе. Затем нужно нажать педаль газа несколько раз, чтобы обеспечить подачу бензина в цилиндры.





Чтобы завести автомобиль с автоматической коробкой передач, нужно установить селектор в нейтраль и подождать несколько секунд. Затем нужно повернуть ключ на старт. Если после нескольких попыток мотор не заводится, стоит обратиться в сервис.



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