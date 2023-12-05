Девушка из Новосибирской области пожаловалась на бизнес-коуча Аяза Шабутдинова

На днях полицейским на бизнес-коуча пожаловались ещё четыре человека, в том числе и 28-летняя девушка из Новосибирска.

Как сообщается в Telegram-канале SHOT, своё разочарование в курсах соучредителя "Лайк Центра" сотрудникам полиции выразила 28-летняя девушка из Новосибирской области — она потеряла деньги без пользы для своего бизнеса.

По данным, девушка потратила 165 тысяч рублей на псевдо обучение.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Москве задержали блогера Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве.