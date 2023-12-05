Доля безналичных платежей в России достигнет 84%, прогнозируют эксперты

По итогам 2023 года доля безналичных платежей в розничном обороте составит 84%. Основной вклад внесет рост розничного POS-оборота. Об этом в преддверии 14-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса банка Ростислав Яныкин.

По данным ЦБ РФ, за три квартала нынешнего года общероссийская доля безналичных платежей в розничном обороте составила 82,4%, и по прогнозу аналитиков банка к концу года может превысить 84%. Традиционно наиболее активным периодом потребительской активности будет четвертый квартал. В ВТБ результат октября и ноября уже на 28% превысил средние объемы транзакций за аналогичный период 2022 года.

«Российской финансовой системе удалось нивелировать прошлогодний эффект ухода зарубежных игроков и сервисов. Серьезным преимуществом выступила национальная платежная система, благодаря которой продолжается рост популярности карт «Мир». По данным ЦБ РФ, на них уже приходится почти половина эмитированных карт и всего объема транзакций, по итогам третьего квартала было выпущено почти 256 млн карт «Мир», — заявил Ростислав Яныкин.

В самом банке картами «Мир» активно пользуются 67% клиентов, за три квартала нынешнего года на них приходится 52% от объема транзакций, что на 30% превышает аналогичный период прошлого года, сообщил Ростислав Яныкин. По его мнению, вклад в развитие рынка вносит также рост популярности оплаты по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Согласно ЦБ РФ, по итогам девяти месяцев года этот сервис использовал уже каждый третий россиянин, а объем операций превысил 1,8 трлн руб. По оценке экспертов, до конца года объем транзакций населения через СБП QR превысит 3 трлн рублей.

«Сейчас потребители становятся требовательнее к средствам платежей. Им необходим быстрый и безопасный клиентский путь. Поэтому российский финтех выводит на рынок все больше инновационных решений, которые делают этот путь наиболее персонализированным. Сегодня в мире действует 70 систем, аналогов платежей по QR кодам через СБП, и их популярность растет. Относительно недавно был запущен аналог СБП в Бразилии – система Pix, доля оплаты в e-com через которую с 2021 года уже выросла в 2 раза и на конец прошлого года составляла 24%. Аналогичное решение в Таиланде уже занимало 42% рынка e-commerce в 2022 году. В этом процессе мы – не исключение. Хотя к концу 2023 года, по нашим оценкам, рыночная доля платежей через СБП достигнет только 5%, мы ожидаем, что Россия последует за другими странами и в ближайшие годы доля моментальных платежей значительно вырастет», – добавил Ростислав Яныкин.