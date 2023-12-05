Двухлетний ребёнок отравился тяжёлыми наркотиками родителей

Маленький ребёнок попал в реанимацию с отравлением — предположительно, он употребил наркотики родителей.

В Екатеринбурге произошел случай тяжелого отравления двухлетнего российского ребенка наркотиком метадоном. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, малыш был доставлен в реанимацию.

Семья, состоящая из супругов и двухлетнего ребенка, приехала в Екатеринбург и проживала в гостях у пенсионеров, которые были их знакомыми. В то время, когда родители отправились в магазин, оставив ребенка дома, они обнаружили по возвращении, что он находится в состоянии сильной вялости. Симптомы недомогания не снял даже сироп от температуры, а губы ребенка начали синеть.

Родители немедленно вызвали скорую помощь, и врачи поставили диагноз – отравление психотропным веществом у двухлетнего малыша. Впоследствии супруги признались, что уже три недели употребляют наркотики. Правоохранительные органы начали проводить проверку данного инцидента.

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