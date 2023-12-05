«Хотя бы полтора года»: в Госдуме хотят увеличить срок службы в армии

Законотворцы предложили повысить боеспособность российской армии за счёт увеличения срока службы.

Вопрос об увеличении срока службы в армии, назревший уже давно, поднял член парламентского комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его устойчивому мнению, российские солдаты должны служить «хотя бы полтора года, из которых первые шесть месяцев люди должны обучаться в учебных частях».

Эту инициативу поддержал ещё один член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв. Он отметил, что окончательное решение будет принимать только глава государства Владимир Путин.

Гурулёв уверен, в этом случае решится проблема с количеством призывников и повысится качество подготовки мобилизационного ресурса, поскольку год срочной службы «не дает подготовленного солдата».

Напомним, что ещё в ноябре прошлого 2022 года, после объявления частичной мобилизации с подобной инициативой с высокой думской трибуны выступил парламентарий от крымского региона Михаил Шеремет. Тогда он называл увеличение срока службы в российской армии своевременной и необходимой мерой, которую необходимо внедрить в кратчайшие сроки «для повышения боеготовности нашей армии».