Крупный банк заплатил недавно открывшим свой бизнес сибирякам 19 млн рублей

В банке подвели предварительные итоги акции, направленной на поддержку предпринимателей в регионах Сибири.

Больше 6 тысяч сибиряков, недавно зарегистрировавшие свой бизнес (не более 60 дней назад) и открывшие расчетный счет в Сбере, получили от банка бонус в рамках акции «3000 рублей каждому новому бизнесу». Всего недавно ставшие предпринимателями жители регионов Сибири получили поддержку от банка в размере 19 млн рублей.

Больше половины всей суммы выплачено бизнесменам из Красноярского края и Новосибирской области, где в акции приняли участие почти по 1800 предпринимателей. Еще 2,7 млн рублей получили 900 бизнесменов Алтайского края, 4 млн – сотни предпринимателей Кузбасса и Омской области. Больше 400 томичей получили 1,2 млн рублей.

Сибирские бизнесмены стали также активными участниками «Зеленого дня» — масштабной акции, приуроченной ко дню рождения банка. В рамках нее 335 организаций стали пользователями СберЗдоровья. Они оформили 653 пакета «Корпоративное здоровье Премиум» для своих сотрудников.

Всего за 10 месяцев 2023 года с помощью банка сибиряки зарегистрировали больше 10 тысяч новых предприятий и ИП, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка:

«Предприниматели, недавно открывшие свое дело, зачастую нуждаются в особой поддержке на период становления бизнес-процессов. Компания всегда готова стать для них такой опорой и через свои продукты, сервисы и решения дать юридическим лицам возможность строить планы развития и уверенно смотреть в будущее».

Акция «3000 рублей каждому новому бизнесу» проводилась в банке с 25 сентября по 30 ноября 2023 года.