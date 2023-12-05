Машинист Новосибирского метро стал героем фильма «Пульс города Н» к 130-летию города

Машинист электропоезда Новосибирского метро Павел Максимлюк стал героем одного из сюжетов фильма, снятого к 130-летию Новосибирска.

Завершающим этапом масштабного проекта «Пульс города N», который медиахолдинг «Сиб.фм Group» посвятил отмечаемому в этом году юбилею Новосибирска, стал короткометражный фильм. В нём мегаполис предстаёт как город широких возможностей, в котором каждый увлеченный, талантливый житель может достичь вершин мастерства и найти себя.

Героями фильма стали люди разных профессий и разных судеб, которых объединяет одно — любовь к Новосибирску и вера в то, что здесь есть всё, чтобы человек мог максимально раскрыть свой потенциал и стать счастливым.

Машинист электропоезда Павел Максимлюк был выбран не случайно. Совсем недавно он стал одним из победителей солидного профессионального конкурса — первого Всероссийского конкурса среди машинистов электропоездов метро, войдя в тройку лучших машинистов метропоездов в стране. В конкурсе участвовали представители семи российских метрополитенов, а также минского и ташкентского метро.

Впрочем, успех новосибирца закономерен. Павел Максимлюк уже почти 30 лет водит поезда в Новосибирском метро и знает свою работу до мельчайших нюансов, а профессиональные навыки доведены практически до автоматизма.

Кстати, Павел является продолжателем династии — его отец и дядя работали машинистами: отец — на железной дороге, а дядя сначала там же, а с момента открытия Новосибирского метрополитена — машинистом метропоезда.

По словам героя фильма, работа машиниста ему нравится, и за все годы работы он ни разу не пожалел о выборе профессии. А победа в конкурсе только мотивирует его и дальше повышать свой профессиональный уровень. Тем более, по словам Павла Максимлюка, Новосибирский метрополитен — один из лучших в России, уровень производственных процессов здесь очень высок.

А то, что ежедневно Новосибирским метрополитеном пользуются около 290 тысяч пассажиров, позволяет чувствовать, что ты делаешь очень нужную и важную для людей работу.